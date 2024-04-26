Скачок времени. Второй шанс (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Отчаявшаяся мать отправляется в прошлое, чтобы предотвратить гибель сына. Мрачная фантастика в духе «Эффекта бабочки».
В жизни Арлин наступила черная полоса. Отношения с мужем безнадежно испортились, она пристрастилась к алкоголю и пытается найти хоть какое-то утешение, флиртуя с коллегой по работе. Однажды, изрядно напившись, Арлин едет забирать своего сына Уильяма из школы, но попадает в аварию, в результате которой мальчик погибает. После трагедии Арлин бросает муж, и она переезжает в маленькую комнату, не понимая, как жить дальше. Внезапно с ней связывается представитель таинственной компании, предлагающей клиентам услуги путешествия во времени. Арлин хватается за шанс спасти Уильяма, но еще не представляет, как сложно будет приспособиться к новой реальности.
Какие испытания ее ожидают и сможет ли она справиться с фантомными воспоминаниями о прошлой жизни, расскажет фантастическая драма «Скачок времени. Второй шанс» 2021 года. Смотреть онлайн фильм можно на нашем сервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
- ДИРежиссёр
Джеймс
Ивз
- КБАктёр
Колин
Бэйкер
- СКАктёр
Сэмюэл
Клементс
- КРАктёр
Крис
Р. Райт
- ДЯАктёр
Джолион
Янг
- ХТАктёр
Харрисон
Трент
- РБАктёр
Расселл
Билс
- МВАктёр
Мэттью
Веллман
- ХГАктёр
Харольд
Гаснье
- ДРАктриса
Джорджи
Риз
- ДИСценарист
Джеймс
Ивз
- ДИПродюсер
Джеймс
Ивз
- ЛТПродюсер
Лора
Теннант
- КБПродюсер
Колин
Бэйкер
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ДИМонтажёр
Джеймс
Ивз