Скачок времени. Второй шанс (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Отчаявшаяся мать отправляется в прошлое, чтобы предотвратить гибель сына. Мрачная фантастика в духе «Эффекта бабочки».



В жизни Арлин наступила черная полоса. Отношения с мужем безнадежно испортились, она пристрастилась к алкоголю и пытается найти хоть какое-то утешение, флиртуя с коллегой по работе. Однажды, изрядно напившись, Арлин едет забирать своего сына Уильяма из школы, но попадает в аварию, в результате которой мальчик погибает. После трагедии Арлин бросает муж, и она переезжает в маленькую комнату, не понимая, как жить дальше. Внезапно с ней связывается представитель таинственной компании, предлагающей клиентам услуги путешествия во времени. Арлин хватается за шанс спасти Уильяма, но еще не представляет, как сложно будет приспособиться к новой реальности.



Какие испытания ее ожидают и сможет ли она справиться с фантомными воспоминаниями о прошлой жизни, расскажет фантастическая драма «Скачок времени. Второй шанс» 2021 года. Смотреть онлайн фильм можно на нашем сервисе Wink.

