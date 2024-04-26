Скачок времени. Второй шанс
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Скачок времени. Второй шанс
6.52021, Скачок времени. Второй шанс
Ужасы, Фантастика91 мин18+

Скачок времени. Второй шанс (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Отчаявшаяся мать отправляется в прошлое, чтобы предотвратить гибель сына. Мрачная фантастика в духе «Эффекта бабочки».

В жизни Арлин наступила черная полоса. Отношения с мужем безнадежно испортились, она пристрастилась к алкоголю и пытается найти хоть какое-то утешение, флиртуя с коллегой по работе. Однажды, изрядно напившись, Арлин едет забирать своего сына Уильяма из школы, но попадает в аварию, в результате которой мальчик погибает. После трагедии Арлин бросает муж, и она переезжает в маленькую комнату, не понимая, как жить дальше. Внезапно с ней связывается представитель таинственной компании, предлагающей клиентам услуги путешествия во времени. Арлин хватается за шанс спасти Уильяма, но еще не представляет, как сложно будет приспособиться к новой реальности.

Какие испытания ее ожидают и сможет ли она справиться с фантомными воспоминаниями о прошлой жизни, расскажет фантастическая драма «Скачок времени. Второй шанс» 2021 года. Смотреть онлайн фильм можно на нашем сервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скачок времени. Второй шанс»