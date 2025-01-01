Сияние звезды (фильм, 2025) смотреть онлайн

Cмотреть «Сияние звезды» — это как вспомнить себя в детстве, когда мечтал сбежать от домашки и непонимания родителей в волшебный мир. Главной героине фэнтезийной сказки это удалось.



В центре сюжета — 19-летняя сирота, которая прячется в фантастическом мире сказок, когда боль от тяжелого детства становится особенно невыносимой. В параллельной реальности девушке предстоит познакомиться с самим архангелом Рафаилом, чья мудрость откроет ей глаза на собственную силу. Полное тоски и печали сердце мечтательницы постепенно оттаивает, впуская в ее душу магию и волшебство. Это сказка о поиске себя, о свете в темноте и о силе, что рождается из веры в лучшее.



«Сияние звезды» 2025 года понравится ценителям романтических историй, где сюжет отходит на второй план, уступая место красоте, эмоциям и фантазиям.

