Сивка-Бурка (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Сивка-Бурка» — сказка, на которой выросло немало детей. В ней рассказывается о необычном происшествии среди обычных дней: кто-то ворует пшеницу на полях. Сторожить поле на ночь уходят по очереди три сына крестьянина. Младшего все зовут Иванушка-дурачок, а двое старших братьев над ним постоянно потешаются. Однако только именно он поймал вора. Им был необычный конь Сивка-Бурка, который за свободу обещал служить Ивану. Благодаря волшебным умениям Сивки-Бурки простой крестьянский паренек смог выиграть все состязания и жениться на царевне. Сказка учит добру, трудолюбию, сообразительности и верности своим обещаниям.

