Wink
Фильмы
Сират
Актёры и съёмочная группа фильма «Сират»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сират»

Режиссёры

Оливер Лаше

Оливер Лаше

Oliver Laxe
Режиссёр

Актёры

Ричард Беллами

Ричард Беллами

Richard Bellamy
АктёрBigui
Мохамед Мадрари

Мохамед Мадрари

Mohamed Madrari
АктёрVendedor gasolina 2
Бруно Нуньес

Бруно Нуньес

Bruno Núñez
АктёрEsteban
Серхи Лопес

Серхи Лопес

Sergi López
АктёрLuis
Абдельлила Мадрари

Абдельлила Мадрари

Abdellilah Madrari
АктёрVendedor gasolina 1

Сценаристы

Оливер Лаше

Оливер Лаше

Oliver Laxe
Сценарист
Сантьяго Фильоль

Сантьяго Фильоль

Santiago Fillol
Сценарист

Продюсеры

Агустин Альмодовар

Агустин Альмодовар

Agustín Almodóvar
Продюсер
Педро Альмодовар

Педро Альмодовар

Pedro Almodóvar
Продюсер
Ксавьер Фонт

Ксавьер Фонт

Xavi Font
Продюсер

Художники

Лайя Атека

Лайя Атека

Laia Ateca
Художница
Вероника Диес

Вероника Диес

Verónica Díez
Художница

Монтажёры

Кристобаль Фернандес

Кристобаль Фернандес

Cristóbal Fernández
Монтажёр

Композиторы

Kangding Ray

Kangding Ray

Kangding Ray
Композитор