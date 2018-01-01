Wink
Фильмы
Сирано. Успеть до премьеры
Актёры и съёмочная группа фильма «Сирано. Успеть до премьеры»

Режиссёры

Алексис Михалик

Alexis Michalik
Режиссёр

Актёры

Тома Соливерес

Thomas Solivérès
АктёрEdmond Rostand
Оливье Гурме

Olivier Gourmet
АктёрConstant Coquelin
Матильда Сенье

Mathilde Seigner
АктрисаMaria Legault
Том Либ

Tom Leeb
АктёрLéonidas Léo Volny
Люси Бужена

Lucie Boujenah
АктрисаJeanne d'Alcie
Элис де Ланкесэ

Alice de Lencquesaing
АктрисаRosemonde Gérard
Клементин Селарье

Clémentine Célarié
АктрисаSarah Bernhardt
Игорь Готсман

Igor Gotesman
АктёрJean Coquelin
Доминик Пинон

Dominique Pinon
АктёрLucien - le régisseur
Симон Абкарян

Simon Abkarian
АктёрAnge Floury

Сценаристы

Алексис Михалик

Alexis Michalik
Сценарист

Продюсеры

Бенжамен Белькур

Benjamin Bellecour
Продюсер

Операторы

Джованни Фьоре Кольтеллаччи

Giovanni Fiore Coltellacci
Оператор

Композиторы

Ромен Труийе

Romain Trouillet
Композитор