Сирано. Успеть до премьеры (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Edmond
Драма, Мелодрама107 мин18+
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О фильме
1897 год. Дела у драматурга Эдмона Ростана идут из рук вон плохо, потому что его произведения не вписываются в рамки прогрессивного искусства. Семью надо обеспечивать, и Ростан делится с единомышленником сюжетом пьесы, которую тот решает скорее поставить. Вот только она еще не написана.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- АМРежиссёр
Алексис
Михалик
- ТСАктёр
Тома
Соливерес
- Актёр
Оливье
Гурме
- МСАктриса
Матильда
Сенье
- ТЛАктёр
Том
Либ
- ЛБАктриса
Люси
Бужена
- ЭдАктриса
Элис
де Ланкесэ
- КСАктриса
Клементин
Селарье
- ИГАктёр
Игорь
Готсман
- Актёр
Доминик
Пинон
- Актёр
Симон
Абкарян
- АМСценарист
Алексис
Михалик
- ББПродюсер
Бенжамен
Белькур
- ДФОператор
Джованни
Фьоре Кольтеллаччи
- РТКомпозитор
Ромен
Труийе