1897 год. Дела у драматурга Эдмона Ростана идут из рук вон плохо, потому что его произведения не вписываются в рамки прогрессивного искусства. Семью надо обеспечивать, и Ростан делится с единомышленником сюжетом пьесы, которую тот решает скорее поставить. Вот только она еще не написана.

