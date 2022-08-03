Сирано. Успеть до премьеры
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Сирано. Успеть до премьеры

Сирано. Успеть до премьеры (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Edmond
Драма, Мелодрама107 мин18+

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О фильме

1897 год. Дела у драматурга Эдмона Ростана идут из рук вон плохо, потому что его произведения не вписываются в рамки прогрессивного искусства. Семью надо обеспечивать, и Ростан делится с единомышленником сюжетом пьесы, которую тот решает скорее поставить. Вот только она еще не написана.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb