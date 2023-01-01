Синяя птица (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

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Советско-американская сказка о поисках чудо-птицы с Джейн Фондой и Элизабет Тейлор. Фильм «Синяя птица» 1976 года доступен в хорошем качестве на Wink. Кинокартина снята по мотивам одноименной пьесы Мориса Метерлинка.



Брат и сестра Тильтиль и Митиль встречают волшебницу, котор�ая рассказывает печальную историю об очень больной девочке. Единственное, что может спасти ей жизнь — таинственная синяя птица. Дети соглашаются помочь и разыскать это странное существо. Им в помощь колдунья дает магический алмаз, который наделяет человекоподобными качествами любые предметы и животных. Отправляясь в путь, юные путешественники даже не представляют, какие испытания их ждут впереди.



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