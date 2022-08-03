Синоби (фильм, 2005) смотреть онлайн

1614 год. Япония объединилась под властью первого сeгуна Токугавы. Генносукэ из клана Кога и Оборо из клана Ига остаются последней надеждой двух деревень, разрываемых трагедией беспрерывной мести. Их благословенная любовь должна принести мир страдающим ниндзя, населяющим деревни. Однако, заговор Токугавы снова сеет вражду между ними. Генносукэ выступает в защиту мира, а Оборо выбирает сражение как средство разрешения конфликтов.

