Сильная жара
Wink
Фильмы
Сильная жара
1953, The Big Heat
Триллер, Криминал89 мин16+

Контент станет доступным 15.07.2025

Сильная жара (фильм, 1953) смотреть онлайн

О фильме

Детектив Дэйв Бэннион изотдела порасследованию убийств начинает непримиримую борьбу спреступным синдикатом ив короткие сроки обрезает всесвязи бандитов сгородом иадминистрацией. Результат незаставляет себя ждать.

Сильная жара смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Триллер
Время
89 мин / 01:29

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Актёры и съёмочная группа фильма «Сильная жара»