Сигнал бедствия (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Фэнтези-антиутопия о войне полов на острове без мужчин — с Джульетт Льюис и Миа Гот. Анастасия работает официанткой в ресторане, где полным ходом идет подготовка к свадьбе. Как вдруг из-за шторма в здании начинаются перебои с электричеством, и девушка попадает в волшебный портал, который переносит ее на живописный остров. Там Ана знакомится с Маршей и другими обитательницами старой подводной лодки. Женщины рассказывают ей о своей войне с мужчинами, которых они заманивают на остров и расстреливают. Ана присоединяется к отряду, но вскоре ее начинают беспокоить жестокие методы Марши и товарок. Чем закончится удивительное путешествие Анастасии, подскажет «Сигнал бедствия» — фильм 2021 смотреть онлайн можно на Wink.

