Сигнал бедствия
Wink
Фильмы
Сигнал бедствия
5.72022, Distress Signals
Триллер76 мин18+
Заблудившаяся туристка пытается выбраться из леса, полного опасностей

Сигнал бедствия (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Фэнтези-антиутопия о войне полов на острове без мужчин — с Джульетт Льюис и Миа Гот. Анастасия работает официанткой в ресторане, где полным ходом идет подготовка к свадьбе. Как вдруг из-за шторма в здании начинаются перебои с электричеством, и девушка попадает в волшебный портал, который переносит ее на живописный остров. Там Ана знакомится с Маршей и другими обитательницами старой подводной лодки. Женщины рассказывают ей о своей войне с мужчинами, которых они заманивают на остров и расстреливают. Ана присоединяется к отряду, но вскоре ее начинают беспокоить жестокие методы Марши и товарок. Чем закончится удивительное путешествие Анастасии, подскажет «Сигнал бедствия» — фильм 2021 смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сигнал бедствия»