5.72022, Distress Signals
Триллер76 мин18+
Заблудившаяся туристка пытается выбраться из леса, полного опасностей
Сигнал бедствия (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фэнтези-антиутопия о войне полов на острове без мужчин — с Джульетт Льюис и Миа Гот. Анастасия работает официанткой в ресторане, где полным ходом идет подготовка к свадьбе. Как вдруг из-за шторма в здании начинаются перебои с электричеством, и девушка попадает в волшебный портал, который переносит ее на живописный остров. Там Ана знакомится с Маршей и другими обитательницами старой подводной лодки. Женщины рассказывают ей о своей войне с мужчинами, которых они заманивают на остров и расстреливают. Ана присоединяется к отряду, но вскоре ее начинают беспокоить жестокие методы Марши и товарок. Чем закончится удивительное путешествие Анастасии, подскажет «Сигнал бедствия» — фильм 2021 смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ТКРежиссёр
Теренс
Крей
- КНРежиссёр
Кристин
Найленд
- КНАктриса
Кристин
Найленд
- ТКАктёр
Теренс
Крей
- СХАктриса
Стефани
Хэйнс
- ДМАктриса
Донна
Мария Вуд
- КНАктёр
Кристиан
Нилссон
- КНСценарист
Кристин
Найленд
- ТКСценарист
Теренс
Крей
- ТКПродюсер
Теренс
Крей
- КНПродюсер
Кристин
Найленд
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ТКМонтажёр
Теренс
Крей