Шутки ангелов
Wink
Фильмы
Шутки ангелов
5.72022, The Bystanders
Комедии94 мин16+
Научно-фантастическая комедия о непростой работе ангела-хранителя

Шутки ангелов (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Научно-фантастическая комедия о непростой работе ангела-хранителя.

В прошлом вундеркинд и шахматный гений, повзрослев, Питер не выделяется ничем, кроме удивительной способности сливаться с пространством. В его собственный день рождения коллеги дают ему подписать открытку для именинника, не понимания, что это он и есть. Но однажды неприметность Питера оказывается востребованной — гость из параллельного мира невидимых ангелов-хранителей предлагает ему стать одним из них. Питер соглашается и начинает приглядывать за вверенным ему человеком. Постигая нюансы новой профессии, он убеждается, что далеко не все ангелы-хранители любят свою работу, но почти все — обожают подшутить над своими подопечными.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.0 IMDb