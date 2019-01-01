Шуберт: Симфония № 5 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Пятую симфонию Шуберт сочинял в 1816 года. Это сочинение завершает ранний период творчества композитора. В том же году состоялось единственное прижизненное исполнение сочинения. Пятая долго пребывала в забвении, вплоть до первого исполнения, состоявшегося в Лондоне, 1 февраля 1873 года.



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