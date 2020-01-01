4.22020, We Need to Do Something
Драмы, Ужасы92 мин16+
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Штормовое предупреждение (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Подросток Мелисса, еe десятилетний брат и их родители становятся свидетелями страшного шторма, от которого трудно скрыться даже дома. В поисках безопасности семья прячется в ванной комнате, а, когда буря стихает, выясняется, что единственный выход забаррикадировало повалившимся деревом. Так герои оказываются в душной ловушке без еды. Мелисса и еe подруга Эми понимают, что должны что-то предпринять, чтобы прекратить охвативший семью ужас, и приступают к решительным действиям.
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Рейтинг
4.0 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ШКРежиссёр
Шон
Кинг О’Грэйди
- СМАктриса
Сьерра
Маккормик
- ПХАктёр
Пэт
Хили
- ВШАктриса
Винесса
Шоу
- ДДА�ктёр
Джон
Джеймс Кронин
- ЛОАктриса
Лизетт
Оливера
- ООАктёр
Оззи
Осборн
- ЛКАктёр
Логан
Кирни
- ДДАктёр
Дэн
Джон Миллер
- ПБПродюсер
Питер
Блок
- ДМПродюсер
Джош
Малерман
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ИМАктёр дубляжа
Игорь
Мосюк
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ДВАктёр дубляжа
Даниил
Васильев
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ЭХХудожница
Энджи
Хартли
- ЖБОператор
Жан-Филипп
Бернье