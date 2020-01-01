Штормовое предупреждение
Wink
Фильмы
Штормовое предупреждение
4.22020, We Need to Do Something
Драмы, Ужасы92 мин16+

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Штормовое предупреждение (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Подросток Мелисса, еe десятилетний брат и их родители становятся свидетелями страшного шторма, от которого трудно скрыться даже дома. В поисках безопасности семья прячется в ванной комнате, а, когда буря стихает, выясняется, что единственный выход забаррикадировало повалившимся деревом. Так герои оказываются в душной ловушке без еды. Мелисса и еe подруга Эми понимают, что должны что-то предпринять, чтобы прекратить охвативший семью ужас, и приступают к решительным действиям.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы

Рейтинг

4.0 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Штормовое предупреждение»

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