Штормовое предупреждение (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Подросток Мелисса, еe десятилетний брат и их родители становятся свидетелями страшного шторма, от которого трудно скрыться даже дома. В поисках безопасности семья прячется в ванной комнате, а, когда буря стихает, выясняется, что единственный выход забаррикадировало повалившимся деревом. Так герои оказываются в душной ловушке без еды. Мелисса и еe подруга Эми понимают, что должны что-то предпринять, чтобы прекратить охвативший семью ужас, и приступают к решительным действиям.



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