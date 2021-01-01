Шрамы Али Булалы (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

В 16 лет шведский гений скейтбординга Али Булала был на вершине мира — его бесстрашие и тяга к сложнейшим трюкам привлекли внимание легендарного бренда Flip Skateboards. Благодаря спонсорским контрактам Али оказался в Лос-Анджелесе конца 90-х, в самом центре безумной скейтерской тусовки того времени — и благодаря своей харизме и бескомпромиссному панковскому духу стал ее королем. К панк-образу прилагался соответствующий стиль жизни, и стремительный взлет закончился буквальным и страшным падением — оказавшись пьяным за рулем мотоцикла, Булала едва не отправился на тот свет, а друг, сидевший позади него, погиб. Спустя много лет после перевернувшей его жизнь аварии Али Булала обнажает и залечивает свои шрамы прямо на экране.



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