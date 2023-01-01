Шпион на всю голову (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Финальное задание бывшего спецагента становится гораздо сложнее, когда он раскрывает секрет женщины, которую ему поручено убить. Кевин Спейси в ироничном триллере с озвучкой и шутками Гарика Харламова.



Пит — спецагент и наемный убийца с мрачным чувством юмора. Он мечтает уйти на покой, но его начальник, мистер Лок, поручает ему отправиться в тихий городок, расположенный где-то в горах. Там Питу предстоит выследить и убить риелтора по имени Сэм, на первый взгляд ведущую гламурную жизнь. Чтобы получить важную информацию, он соблазняет Бренду, начальницу Сэм. Благодаря этому ему открываются пугающие тайны прошлого женщины, которая должна стать его жертвой. Чем больше он погружается в историю города и его обитателей, тем очевиднее становится, что надвигается кровавое противостояние.



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