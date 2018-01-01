Wink
Фильмы
Шоколад
Актёры и съёмочная группа фильма «Шоколад»

Актёры и съёмочная группа фильма «Шоколад»

Режиссёры

Рошди Зем

Рошди Зем

Roschdy Zem
Режиссёр

Актёры

Омар Си

Омар Си

Omar Sy
АктёрRafael Padilla dit Chocolat
Джеймс Тьерре

Джеймс Тьерре

James Thierrée
АктёрGeorge Footit dit Footit (в титрах: James Thiérrée)
Клотильда Эсме

Клотильда Эсме

Clotilde Hesme
АктрисаMarie Hecquet
Оливье Гурме

Оливье Гурме

Olivier Gourmet
АктёрJoseph Oller
Фредерик Пьеро

Фредерик Пьеро

Frédéric Pierrot
АктёрThéodore Delvaux
Ноэми Львовски

Ноэми Львовски

Noémie Lvovsky
АктрисаYvonne Delvaux
Элис де Ланкесэ

Элис де Ланкесэ

Alice de Lencquesaing
АктрисаCamille
Алекс Деска

Алекс Деска

Alex Descas
АктёрVictor
Оливье Рабурден

Оливье Рабурден

Olivier Rabourdin
АктёрFirmin Gemier
Тибо де Монталембер

Тибо де Монталембер

Thibault de Montalembert
АктёрJules Moy

Сценаристы

Сириль Жели

Сириль Жели

Cyril Gely
Сценарист
Жерар Нуарьель

Жерар Нуарьель

Gérard Noiriel
Сценарист
Рошди Зем

Рошди Зем

Roschdy Zem
Сценарист

Продюсеры

Эрик Альтмайер

Эрик Альтмайер

Eric Altmeyer
Продюсер
Николас Альтмайер

Николас Альтмайер

Nicolas Altmeyer
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Исаев

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Илья Бледный

Актёр дубляжа
Мария Фортунатова

Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Владислав Копп

Владислав Копп

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа

Художники

Паскалин Шаванн

Паскалин Шаванн

Pascaline Chavanne
Художница

Операторы

Томас Летелье

Томас Летелье

Thomas Letellier
Оператор

Композиторы

Габриэль Яред

Габриэль Яред

Gabriel Yared
Композитор