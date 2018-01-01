Школа
Wink
Фильмы
Школа
6.72018, The School
Ужасы, Триллеры84 мин18+

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Школа (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Пытаясь помочь сыну, впавшему в кому, его мать оказывается в заброшенной школе. Чтобы выжить в месте, где потусторонний мир соприкасается с реальным, ей придeтся взглянуть в глаза истинному страху.

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Информация

Страна
ОАЭ, Австралия
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.0 IMDb