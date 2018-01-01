Школа (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Пытаясь помочь сыну, впавшему в кому, его мать оказывается в заброшенной школе. Чтобы выжить в месте, где потусторонний мир соприкасается с реальным, ей придeтся взглянуть в глаза истинному страху.
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Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.0 IMDb
- СЭРежиссёр
Сторм
Эшвуд
- МДАктриса
Меган
Друри
- УМАктёр
Уилл
Макдональд
- ДРАктёр
Джек
Рувальд
- АСАктриса
Алексия
Сантосуоссо
- МОАктриса
Милли
Олкок
- ТУАктёр
Тексас
Уоттерстон
- НХАктёр
Николас
Хоуп
- КУАктёр
Кристиан
Уиллис
- ЛЭАктриса
Леа
Эш�вуд
- ДЛАктёр
Джаспер
Ллойд
- СЭСценарист
Сторм
Эшвуд
- БНПродюсер
Блейк
Нортфилд
- ДРПродюсер
Джим
Робисан
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ДНМонтажёр
Дэвид
Нго
- МЛКомпозитор
Майкл
Лира