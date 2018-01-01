Wink
Детям
Школа Монстров: Призрачно
Актёры и съёмочная группа фильма «Школа Монстров: Призрачно»

Актёры и съёмочная группа фильма «Школа Монстров: Призрачно»

Режиссёры

Дэн Фрага

Дэн Фрага

Dan Fraga
Режиссёр
Уильям Лау

Уильям Лау

William Lau
Режиссёр

Актёры

Салли Саффиоти

Салли Саффиоти

Salli Saffioti
АктрисаClawdeen Wolf / Cleo de Nile
Джонкуил Гуд

Джонкуил Гуд

Jonquil Goode
АктрисаTwyla
Деби Дерриберри

Деби Дерриберри

Debi Derryberry
АктрисаDraculaura
Джой Лернер

Джой Лернер

Joy Lerner
АктрисаKiyomi Haunterly / Hall Moanitor Past
Паула Родс

Паула Родс

Paula Rhodes
АктрисаSirena Von Boo / Scarah Screams
Хэвиланд Стиллвелл

Хэвиланд Стиллвелл

Haviland Stillwell
АктрисаVandala Doubloons / Avea Trotter / Ghost Girl
Эшли Петерсон

Эшли Петерсон

Ashley Young
АктрисаRiver Styxx
Тодд Хаберкорн

Тодд Хаберкорн

Todd Haberkorn
АктёрPorter Geiss
Карен Страссман

Карен Страссман

Karen Strassman
АктрисаPrincipal Revenant

Продюсеры

Асаф Фипке

Асаф Фипке

Asaph Fipke
Продюсер

Композиторы

Стивен Аргила

Стивен Аргила

Steven Argila
Композитор