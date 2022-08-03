Школа Монстров: Призрачно
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Школа Монстров: Призрачно

Школа Монстров: Призрачно (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.72015, Monster High: Haunted
Мультфильм, Семейный75 мин18+

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О фильме

Страшно представить, какие захватывающие приключения ждут девочек из Школы монстров в стенах таинственной Школы призраков! Монстряшки под предводительством Спектры Вондергейст случайно попадают в параллельный Мир Духов и их особую школу, которой руководит строгая Директор-Призрак.

Страна
США, Канада
Жанр
Семейный, Мультфильм
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb