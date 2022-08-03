Страшно представить, какие захватывающие приключения ждут девочек из Школы монстров в стенах таинственной Школы призраков! Монстряшки под предводительством Спектры Вондергейст случайно попадают в параллельный Мир Духов и их особую школу, которой руководит строгая Директор-Призрак.

