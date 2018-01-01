Wink
Детям
Школа монстров: Под напряжением
Актёры и съёмочная группа фильма «Школа монстров: Под напряжением»

Режиссёры

Джан Фалкенштейн

Jun Falkenstein
Режиссёр

Актёры

Деби Дерриберри

Debi Derryberry
АктрисаDraculaura
Салли Саффиоти

Salli Saffioti
АктрисаClawdeen / Cleo
Ларисса Галлахер

Larissa Gallagher
АктрисаLagoona
Кристина Милиция

Cristina Milizia
АктрисаMoanica / Woolee
Джонкуил Гуд

Jonquil Goode
АктрисаTwyla / Ari
Трэвис Дресден

Travis Dresden
АктёрRaythe
Ивэн Смит

Evan Smith
АктёрDeuce
Майкл Сорич

Michael Sorich
АктёрDracula
Сара Крэйвенс

Sara Cravens
АктрисаClawdeen's Mom

Продюсеры

Клаус Бадельт

Klaus Badelt
Продюсер

Композиторы

Дэниэл Джеймс

Daniel James
Композитор