Wink
Детям
Школа Монстров: 13 желаний
Актёры и съёмочная группа фильма «Школа Монстров: 13 желаний»

Актёры и съёмочная группа фильма «Школа Монстров: 13 желаний»

Режиссёры

Эндрю Дункан

Эндрю Дункан

Andrew Duncan
Режиссёр
Оду Паден

Оду Паден

Audu Paden
Режиссёр

Актёры

Мисси Хейл

Мисси Хейл

Missi Hale
АктрисаCatty Noir
Маркус Гриффин

Маркус Гриффин

Marcus Griffin
АктёрClawd Wolf
Салли Саффиоти

Салли Саффиоти

Salli Saffioti
АктрисаClawdeen Wolf / Cleo de Nile
Ивэн Смит

Ивэн Смит

Evan Smith
АктёрDeuce Gorgon / Gil Webber / InvisiBilly
Деби Дерриберри

Деби Дерриберри

Debi Derryberry
АктрисаDraculaura
Кейт Хиггинс

Кейт Хиггинс

Kate Higgins
АктрисаFrankie Stein
Джонкуил Гуд

Джонкуил Гуд

Jonquil Goode
АктрисаGigi Grant / Twyla / Whisp
Оду Паден

Оду Паден

Audu Paden
АктёрDragon / Ghoulia Yelps / Manny Taur / Mr. Hack

Сценаристы

Оду Паден

Оду Паден

Audu Paden
Сценарист
Ира Сингерман

Ира Сингерман

Ira Singerman
Сценарист
Эндрю Дункан

Эндрю Дункан

Andrew Duncan
Сценарист

Продюсеры

Ира Сингерман

Ира Сингерман

Ira Singerman
Продюсер

Композиторы

Стивен Аргила

Стивен Аргила

Steven Argila
Композитор