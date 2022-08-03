Школа Монстров: 13 желаний (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.82013, Monster High: 13 Wishes
Мультфильм70 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В «Школе монстров» начался новый учебный год, и младшая сестричка Клодин Вулф, Хоулин, надеется стать самой КЛЫКассной девчонкой в школе. Ее мечта о популярности оказывается гораздо реальнее, чем она думала, после встречи с джинном по имени Джиджи, который дает ей загадать не 3, а целых 13 желаний!
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Дункан
- ОПРежиссёр
Оду
Паден
- МХАктриса
Мисси
Хейл
- МГАктёр
Маркус
Гриффин
- ССАктриса
Салли
Саффиоти
- ИСАктёр
Ивэн
Смит
- ДДАктриса
Деби
Дерриберри
- КХАктриса
Кейт
Хиггинс
- ДГАктриса
Джонкуил
Гуд
- ОПАктёр
Оду
Паден
- ОПСценарист
Оду
Паден
- ИССценарист
Ира
Сингерман
- ЭДСценарист
Эндрю
Дункан
- ИСПродюсер
Ира
Сингерман
- САКомпозитор
Стивен
Аргила