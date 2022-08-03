Школа Монстров: 13 желаний (фильм, 2013) смотреть онлайн

В «Школе монстров» начался новый учебный год, и младшая сестричка Клодин Вулф, Хоулин, надеется стать самой КЛЫКассной девчонкой в школе. Ее мечта о популярности оказывается гораздо реальнее, чем она думала, после встречи с джинном по имени Джиджи, который дает ей загадать не 3, а целых 13 желаний!

