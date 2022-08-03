Школа магических зверей (фильм, 2021) смотреть онлайн
9.12021, Die Schule der magischen Tiere
Приключения, Семейный93 мин6+
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О фильме
Мальчику Бенни и девочке Иде подарили по волшебному животному, которые не только умеют разговаривать, но и готовы стать для них их лучшими друзьями. Всех вместе их ждут впереди невероятные приключения, но сумеют ли они выполнить главное условие «Волшебного зоомагазина»: сохранить втайне от взрослых своих новых друзей?
СтранаГермания, Австрия
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ГШРежиссёр
Грегор
Шнитцлер
- ЭМАктриса
Эмилия
Майер
- ЛКАктёр
Леонард
Конрадс
- ЛСАктёр
Лорис
Сихровски
- НУАктриса
Надя
Уль
- Актёр
Юстус
фон Донаньи
- ХПАктёр
Хейко
Пинковски
- МЛАктриса
Марлен
Лозе
- МПАктёр
Милан
Пешель
- МфАктёр
Макс
фон дер Грёбен
- КТАктриса
Катарина
Тальбах
- ВШСценарист
Виола
Шмидт
- АДСценарист
Александер
Дидина
- АКПродюсер
Александра
Кордес
- МКПродюсер
Майке
Кордес
- ЙБПродюсер
Йозеф
Брандмайер
- ЛКПродюсер
Лаура
Клевер
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Заворотный
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков