Школа магических зверей
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Детям
Школа магических зверей

Школа магических зверей (фильм, 2021) смотреть онлайн

9.12021, Die Schule der magischen Tiere
Приключения, Семейный93 мин6+

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О фильме

Мальчику Бенни и девочке Иде подарили по волшебному животному, которые не только умеют разговаривать, но и готовы стать для них их лучшими друзьями. Всех вместе их ждут впереди невероятные приключения, но сумеют ли они выполнить главное условие «Волшебного зоомагазина»: сохранить втайне от взрослых своих новых друзей?

Страна
Германия, Австрия
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Школа магических зверей»