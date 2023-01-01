Wink
Фильмы
Школа искусств '94
Актёры и съёмочная группа фильма «Школа искусств '94»

Актёры и съёмочная группа фильма «Школа искусств '94»

Режиссёры

Лю Цзянь

Лю Цзянь

Liu Jian
Режиссёр

Актёры

Бай Кэ

Бай Кэ

Bai Ke
Актёр
Цзя Чжанкэ

Цзя Чжанкэ

Jia Zhangke
Актёр
Хуан Бо

Хуан Бо

Huang Bo
Актёр
Чжоу Дунъюй

Чжоу Дунъюй

Zhou Dongyu
АктрисаHao Lili
Пэн Лэй

Пэн Лэй

Peng Lei
Актёр
Бу Гуаньцзинь

Бу Гуаньцзинь

Bu Guanjin
Актриса
Цзянь Илэй

Цзянь Илэй

Jiang Yilei
Актриса
Дун Цзыцзянь

Дун Цзыцзянь

Dong Zijian
АктёрZhang Xiaojun
Дун Чэнпэн

Дун Чэнпэн

Dong Chengpeng
Актёр
Сюй Чанчу

Сюй Чанчу

Xu Changchu
Актёр

Сценаристы

Шан Лин

Шан Лин

Shan Lin
Сценарист
Лю Цзянь

Лю Цзянь

Liu Jian
Сценарист

Продюсеры

Дин Инглиш

Дин Инглиш

Dean English
Продюсер
Шен Лихуи

Шен Лихуи

Shen Lihui
Продюсер
Чэн Ян

Чэн Ян

Cheng Yang
Продюсер

Монтажёры

Лю Цзянь

Лю Цзянь

Liu Jian
Монтажёр

Композиторы

Цуй Цзянь

Цуй Цзянь

Cui Jian
Композитор
Дэвин Вэн-Вэй Лианг

Дэвин Вэн-Вэй Лианг

David Wen-Wei Liang
Композитор
Ли Чен

Ли Чен

Li Chen
Композитор