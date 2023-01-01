Фильм Школа искусств '94
2023, Yi shu xue yuan
Мультфильм, Драма16+
О фильме
Два закадычных друга учатся в художественном училище и делят комнату в студенческом общежитии. Дни напролёт они ведут разговоры об искусстве, влюбляются, разочаровываются и грезят о свободе и всемирной славе. Но беспечная жизнь в студенческом раю обрастает заботами, и на пороге взрослой жизни их ожидают соблазны, иллюзии и компромиссы.
СтранаКитай
ЖанрМультфильм, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
- ЛЦРежиссёр
Лю
Цзянь
- БКАктёр
Бай
Кэ
- ЦЧАктёр
Цзя
Чжанкэ
- ХБАктёр
Хуан
Бо
- ЧДАктриса
Чжоу
Дунъюй
- ПЛАктёр
Пэн
Лэй
- БГАктриса
Бу
Гуаньцзинь
- ЦИАктриса
Цзянь
Илэй
- ДЦАктёр
Дун
Цзыцзянь
- ДЧАктёр
Дун
Чэнпэн
- СЧАктёр
Сюй
Чанчу
- ШЛСценарист
Шан
Лин
- ЛЦСценарист
Лю
Цзянь
- ДИПродюсер
Дин
Инглиш
- ШЛПродюсер
Шен
Лихуи
- ЧЯПродюсер
Чэн
Ян
- ЛЦМонтажёр
Лю
Цзянь
- ЦЦКомпозитор
Цуй
Цзянь
- ДВКомпозитор
Дэвин
Вэн-Вэй Лианг
- ЛЧКомпозитор
Ли
Чен