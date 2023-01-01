Фильм Школа искусств '94

Два закадычных друга учатся в художественном училище и делят комнату в студенческом общежитии. Дни напролёт они ведут разговоры об искусстве, влюбляются, разочаровываются и грезят о свободе и всемирной славе. Но беспечная жизнь в студенческом раю обрастает заботами, и на пороге взрослой жизни их ожидают соблазны, иллюзии и компромиссы.



Школа искусств '94 покупка билетов в кино онлайн