Wink
Детям
Шесть Иванов - шесть капитанов
Актёры и съёмочная группа фильма «Шесть Иванов - шесть капитанов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Шесть Иванов - шесть капитанов»

Режиссёры

Анатолий Каранович

Анатолий Каранович

Режиссёр

Актёры

Клара Румянова

Клара Румянова

Актрисачитает текст

Сценаристы

Анатолий Митяев

Анатолий Митяев

Сценарист

Художники

Алина Спешнева

Алина Спешнева

Художница
Тамара Полетика

Тамара Полетика

Художница

Монтажёры

Лидия Кякшт

Лидия Кякшт

Монтажёр

Операторы

Александр Жуковский

Александр Жуковский

Оператор

Композиторы

Борис Шнапер

Борис Шнапер

Композитор