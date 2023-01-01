Шерлок Холмс: Триумф Шерлока Холмса (фильм, 1935) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Шерлок Холмс и доктор Ватсон отправляются в бристольский замок, чтобы раскрыть загадочное убийство. Пути приводят их к секретному американскому обществу шахтеров. Как обычно, дело не обходится без Мориарти, который на этот раз объединился с членом американской шайки. Вместе они пытаются уби�ть сыщика, тем самым предотвратив разоблачение тайной организации...



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