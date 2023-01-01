Шерлок Холмс: Триумф Шерлока Холмса (фильм, 1935) смотреть онлайн бесплатно
7.41935, The Triumph of Sherlock Holmes
Триллеры, Детективы78 мин18+
Сюжет
Шерлок Холмс и доктор Ватсон отправляются в бристольский замок, чтобы раскрыть загадочное убийство. Пути приводят их к секретному американскому обществу шахтеров. Как обычно, дело не обходится без Мориарти, который на этот раз объединился с членом американской шайки. Вместе они пытаются уби�ть сыщика, тем самым предотвратив разоблачение тайной организации...
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДетективы, Триллеры
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb