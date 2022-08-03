Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству
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Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству

Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству (фильм, 1946) смотреть онлайн бесплатно

8.31946, Dressed to Kill
Криминал, Детектив68 мин12+

О фильме

Сидящий в Дартмурской тюрьме вор скрывает местоположение украденных и спрятанных в музыкальных шкатулках печатных пластин Государственного банка Англии. Когда начинаются убийства невинных покупателей шкатулок, Холмс и Ватсон приступают к расследованию.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству»