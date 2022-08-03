Сидящий в Дартмурской тюрьме вор скрывает местоположение украденных и спрятанных в музыкальных шкатулках печатных пластин Государственного банка Англии. Когда начинаются убийства невинных покупателей шкатулок, Холмс и Ватсон приступают к расследованию.

