Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству (фильм, 1946) смотреть онлайн бесплатно
8.31946, Dressed to Kill
Криминал, Детектив68 мин12+
О фильме
Сидящий в Дартмурской тюрьме вор скрывает местоположение украденных и спрятанных в музыкальных шкатулках печатных пластин Государственного банка Англии. Когда начинаются убийства невинных покупателей шкатулок, Холмс и Ватсон приступают к расследованию.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- РУРежиссёр
Рой
Уильям Нилл
- БРАктёр
Бэзил
Рэтбоун
- НБАктёр
Найджел
Брюс
- ПМАктриса
Патриша
Морисон
- ЭБАктёр
Эдмунд
Бреон
- ФУАктёр
Фредерик
Уорлок
- КХАктёр
Карл
Харборд
- ПКАктриса
Патриция
Камерон
- ХХАктёр
Холмс
Херберт
- ГКАктёр
Гарри
Кординг
- ЛХАктёр
Лейланд
Ходжсон
- ФГСценарист
Фрэнк
Грубер
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- РУПродюсер
Рой
Уильям Нилл
- ДОХудожник
Джек
Оттерсон
- ВУХудожник
Вера
Уэст
- РАХудожник
Расселл
А. Гаусман
- САМонтажёр
Сол
А. Гудкайнд