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Шерлок: Безобразная невеста

Шерлок: Безобразная невеста (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, SHERLOCK: THE ABOMINABLE BRIDE
Детективы, Драмы89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Рождественский эпизод «Шерлок: Безобразная невеста» перенесeт героев Шерлока Холмса и Доктора Джона Ватсона в викторианский Лондон 1895 года.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы, Детективы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шерлок: Безобразная невеста»

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