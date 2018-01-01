Wink
Шепот сердца
Актёры и съёмочная группа фильма «Шепот сердца»

Актёры

Ёко Хонна

Yoko Honna
АктрисаShizuku Tsukishima
Иссэй Такахаси

Issei Takahashi
АктёрSeiji Amasawa
Такаси Татибана

Takashi Tachibana
АктёрSeiya Tsukishima
Сигэру Мурои

Shigeru Muroi
АктрисаAsako Tsukishima
Сигэру Цуюгути

Shigeru Tsuyuguchi
АктёрThe Baron
Кэйдзю Кобаяси

Keiju Kobayashi
АктёрShiro Nishi
Ёриэ Ямасита

Yorie Yamashita
АктрисаShiho Tsukishima
Маико Каяма

Maiko Kayama
АктрисаYuko Harada
Ёсими Накодзима

Yoshimi Nakajima
АктёрSugimura
Минами Такаяма

Minami Takayama
АктрисаKosaka-sensei

Сценаристы

Хаяо Миядзаки

Hayao Miyazaki
Сценарист
Аои Хираги

Aoi Hiragi
Сценарист

Продюсеры

Тосио Судзуки

Toshio Suzuki
Продюсер
Хаяо Миядзаки

Hayao Miyazaki
Продюсер
Ясуёси Токума

Yasuyoshi Tokuma
Продюсер

Монтажёры

Такэси Сэяма

Takeshi Seyama
Монтажёр

Операторы

Ацуси Окуи

Atsushi Okui
Оператор

Композиторы

Юдзи Номи

Yuji Nomi
Композитор