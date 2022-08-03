Мультфильм Шепот сердца (1995)

Шепот сердца
9.01995, Mimi wo sumaseba
Аниме, Мультфильм106 мин12+

Больше всего на свете 14-летняя Сидзуку любит читать и проводит летние каникулы в библиотеке. Однажды она замечает, что почти все интересующие еe книги до нее брал некий Сэидзи Амасава, и решает разыскать загадочного единомышленника. Оказывается, Сэидзи учится в параллельном классе, а, помимо чтения, увлекается изготовлением скрипок. Творческий запал нового друга вдохновляет Сидзуку попробовать свои силы в писательстве. Она начинает сочинять сказки про необычного кота.

Япония
Мультфильм, Аниме
Full HD
106 мин / 01:46

8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

