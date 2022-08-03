9.01995, Mimi wo sumaseba
Аниме, Мультфильм106 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Мультфильм Шепот сердца (1995)
О фильме
Больше всего на свете 14-летняя Сидзуку любит читать и проводит летние каникулы в библиотеке. Однажды она замечает, что почти все интересующие еe книги до нее брал некий Сэидзи Амасава, и решает разыскать загадочного единомышленника. Оказывается, Сэидзи учится в параллельном классе, а, помимо чтения, увлекается изготовлением скрипок. Творческий запал нового друга вдохновляет Сидзуку попробовать свои силы в писательстве. Она начинает сочинять сказки про необычного кота.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Аниме
КачествоFull HD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ЁХАктриса
Ёко
Хонна
- ИТАктёр
Иссэй
Такахаси
- ТТАктёр
Такаси
Татибана
- СМАктриса
Сигэру
Мурои
- СЦАктёр
Сигэру
Цуюгути
- ККАктёр
Кэйдзю
Кобаяси
- ЁЯАктриса
Ёриэ
Ямасита
- МКАктриса
Маико
Каяма
- ЁНАктёр
Ёсими
Накодзима
- МТАктриса
Минами
Такаяма
- Сценарист
Хаяо
Миядзаки
- АХСценарист
Аои
Хираги
- ТСПродюсер
Тосио
Судзуки
- Продюсер
Хаяо
Миядзаки
- ЯТПродюсер
Ясуёси
Токума
- ТСМонтажёр
Такэси
Сэяма
- АООператор
Ацуси
Окуи
- ЮНКомпозитор
Юдзи
Номи