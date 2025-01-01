Шелдон Планктон: Фильм (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Plankton: The Movie
Фэнтези, Комедия18+
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О фильме
Планктон и Губка Боб объединяются, чтобы спасти мир и Бикини-Боттом от искусственного интеллекта Карен.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДНРежиссёр
Дэйв
Нидхэм
- МЛАктёр
Мистер
Лоуренс
- Актёр
Клэнси
Браун
- РБАктёр
Роджер
Бампасс
- ЛААктриса
Лори
Алан
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- Актёр
Билл
Фагербакки
- КЛАктриса
Кэролин
Лоуренс
- МДАктриса
Мэри
Джо Кэтлетт
- ТКАктёр
Том
Кенни
- ДТАктриса
Джилл
Тэлли
- СХСценарист
Стивен
Хилленбёрг
- КСценарист
Кац
- МЛСценарист
Мистер
Лоуренс
- КВСценарист
Крис
Вискарди
- ВУПродюсер
Винсент
Уоллер
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Линдер