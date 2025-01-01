Шелдон Планктон: Фильм
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Шелдон Планктон: Фильм

Шелдон Планктон: Фильм (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Plankton: The Movie
Фэнтези, Комедия18+

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О фильме

Планктон и Губка Боб объединяются, чтобы спасти мир и Бикини-Боттом от искусственного интеллекта Карен.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb