Шедевр (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Художник Ренцо и арт-дилер Артуро — что называется, заклятые друзья. За 20 лет совместной работы товарищи успели изрядно надоесть друг другу, и вроде бы Артуро сам Бог велел отказаться от сотрудничества с утратившим популярность товарищем, но он решает привлечь Ренцо к перспективной афере.



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