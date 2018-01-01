Шедевр (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.22018, Mi obra maestra
Драма, Комедия100 мин18+
О фильме
Художник Ренцо и арт-дилер Артуро — что называется, заклятые друзья. За 20 лет совместной работы товарищи успели изрядно надоесть друг другу, и вроде бы Артуро сам Бог велел отказаться от сотрудничества с утратившим популярность товарищем, но он решает привлечь Ренцо к перспективной афере.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Гастон
Дюпра
- АААктриса
Андреа
Акатто
- ЛААктёр
Лукас
Аранда
- Актёр
Рауль
Аревало
- МААктёр
Махмуд
Азим
- Актёр
Луис
Брандони
- ДКАктриса
Даниэла
Кац
- ЭДАктриса
Эмилия
Дюпра
- ОДАктёр
Октавио
Дюпра
- МДАктриса
Моника
Дюпра
- АДСценарист
Андрес
Дюпра
- Сценарист
Гастон
Дюпра
- Продюсер
Мариано
Кон
- ХРПродюсер
Хауме
Роурес
- РПОператор
Роло
Пульпейро
- ЭККомпозитор
Эмилио
Каудерер