Шедевр
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Шедевр

Шедевр (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.22018, Mi obra maestra
Драма, Комедия100 мин18+

О фильме

Художник Ренцо и арт-дилер Артуро — что называется, заклятые друзья. За 20 лет совместной работы товарищи успели изрядно надоесть друг другу, и вроде бы Артуро сам Бог велел отказаться от сотрудничества с утратившим популярность товарищем, но он решает привлечь Ренцо к перспективной афере.

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Страна
Аргентина, Испания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb