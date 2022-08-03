Wink
Щенячий патруль. Щенки спасают призрака|Щенки спасают представление

Щенячий патруль. Щенки спасают призрака|Щенки спасают представление (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, PAW Patrol
Мультфильм23 мин0+

О фильме

Суперпопулярный мультсериал для самых маленьких. Смышленый десятилетний мальчик Зик Райдер собирает команду бесстрашных пeсиков, которые защищают горожан от самых разных напастей. У каждого из восьми отважных щенков свой уникальный характер и собственный метод решения проблем.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

