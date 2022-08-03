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Щенячий патруль. Щенки спасают ночевку|Щенки спасают ярмарку

Щенячий патруль. Щенки спасают ночевку|Щенки спасают ярмарку (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, PAW Patrol
Мультфильм, Приключения23 мин0+

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О фильме

Суперпопулярный мультсериал для самых маленьких. Смышленый десятилетний мальчик Зик Райдер собирает команду бесстрашных пeсиков, которые защищают горожан от самых разных напастей. У каждого из восьми отважных щенков свой уникальный характер и собственный метод решения проблем.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Спортивный, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Щенячий патруль. Щенки спасают ночевку|Щенки спасают ярмарку»