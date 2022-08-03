Wink
Детям
Щенячий патруль. Щенки спасают костокатень|Щенки спасают хорошего мэра

Щенячий патруль. Щенки спасают костокатень|Щенки спасают хорошего мэра (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, PAW Patrol
Мультфильм22 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Суперпопулярный мультсериал для самых маленьких. Смышленый десятилетний мальчик Зик Райдер собирает команду бесстрашных пeсиков, которые защищают горожан от самых разных напастей. У каждого из восьми отважных щенков свой уникальный характер и собственный метод решения проблем.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Щенячий патруль. Щенки спасают костокатень|Щенки спасают хорошего мэра»