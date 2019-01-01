Шарнохой - желтый пес (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой человек по имени Шарнохой живeт в съeмном доме в пригороде Улан-Удэ со своей невестой Гэрэлмой. Она сбежала из дома, когда родители запретили ей выходить за него замуж. Будучи беременной, однажды Гэрэ�лма видит на улице всадника на вороном коне, в древних гуннских доспехах и с оружием. Ей становится плохо и ее доставляют в больницу. Старик бурят рассказывает Шарнохою, что над ней необходимо совершить шаманский обряд.



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