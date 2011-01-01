Шапито-шоу. Любовь и дружба (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Новелла «Любовь». Спешите видеть! Пронзительная история любви хрупкой девушки, которая мечтала стать принцессой, и загадочного юноши, который скрывается от людей под именем Киберстранник. Море слeз и бездна отчаяния! Могут ли Золушка и Человек-Невидимка быть вместе? Только у нас!



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