Шапито-шоу. Любовь и дружба
Wink
Фильмы
Шапито-шоу. Любовь и дружба
8.12011, Шапито-шоу. Любовь и дружба
Комедия106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Шапито-шоу. Любовь и дружба (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

Новелла «Любовь». Спешите видеть! Пронзительная история любви хрупкой девушки, которая мечтала стать принцессой, и загадочного юноши, который скрывается от людей под именем Киберстранник. Море слeз и бездна отчаяния! Могут ли Золушка и Человек-Невидимка быть вместе? Только у нас!

Новелла «Дружба». Впервые на экране! Юноша, утративший способность слышать, но сохранивший пылающее сердце, и мальчик с ледяным осколком в глазу. Коварное предательство и несгибаемое мужество! Огненный Данко и Ледяной Кай — две стихии, столкнувшись, могут уничтожить Вселенную! Торопитесь видеть!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шапито-шоу. Любовь и дружба»