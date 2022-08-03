Шапито-шоу. Любовь и дружба (фильм, 2011) смотреть онлайн

Новелла «Любовь». Спешите видеть! Пронзительная история любви хрупкой девушки, которая мечтала стать принцессой, и загадочного юноши, который скрывается от людей под именем Киберстранник. Море слeз и бездна отчаяния! Могут ли Золушка и Человек-Невидимка быть вместе? Только у нас!



Новелла «Дружба». Впервые на экране! Юноша, утративший способность слышать, но сохранивший пылающее сердце, и мальчик с ледяным осколком в глазу. Коварное предательство и несгибаемое мужество! Огненный Данко и Ледяной Кай — две стихии, столкнувшись, могут уничтожить Вселенную! Торопитесь видеть!

