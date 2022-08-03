Шапито-шоу. Любовь и дружба (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.12011, Шапито-шоу. Любовь и дружба
Комедия106 мин18+
О фильме
Новелла «Любовь». Спешите видеть! Пронзительная история любви хрупкой девушки, которая мечтала стать принцессой, и загадочного юноши, который скрывается от людей под именем Киберстранник. Море слeз и бездна отчаяния! Могут ли Золушка и Человек-Невидимка быть вместе? Только у нас!
Новелла «Дружба». Впервые на экране! Юноша, утративший способность слышать, но сохранивший пылающее сердце, и мальчик с ледяным осколком в глазу. Коварное предательство и несгибаемое мужество! Огненный Данко и Ледяной Кай — две стихии, столкнувшись, могут уничтожить Вселенную! Торопитесь видеть!
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- СЛРежиссёр
Сергей
Лобан
- ПМАктёр
Пётр
Мамонов
- Актриса
Вера
Строкова
- СПАктёр
Сергей
Попов
- АПАктёр
Алексей
Подольский
- ВЗАктёр
Валерий
Заводовский
- СВАктёр
Сергей
Волжин-Ястребов
- ЮГАктриса
Юлия
Говор
- ДНАктёр
Дмитрий
Новиков
- ДААктёр
Джим
Авиньон
- СКАктёр
Сергей
Кузьменко
- МПСценарист
Марина
Потапова
- ЕГПродюсер
Екатерина
Герасичева
- ААПродюсер
Алексей
Агеев
- МСПродюсер
Михаил
Синев
- СЛМонтажёр
Сергей
Лобан
- ИМОператор
Иван
Мамонов
- ЕЦОператор
Евгений
Цветков
- ЖПКомпозитор
Жак
Поляков