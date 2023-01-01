Шампанское
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Шампанское

Шампанское (фильм, 1928) смотреть онлайн бесплатно

8.21928, Champagne
Комедии85 мин12+

Сюжет

Бетти, дочь миллионера, хочет выйти замуж за бедного Жана против воли отца. Она убегает во Францию, где живет в роскоши на деньги от отцовского предприятия – производства шампанского. Чтобы проучить непослушную дочь, миллионер сообщает ей о своем банкротстве. Теперь Бетти придется самой искать средства к существованию. Девушка устраивается на работу в ночной клуб…

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb