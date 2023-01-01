Шампанское (фильм, 1928) смотреть онлайн бесплатно
8.21928, Champagne
Комедии85 мин12+
Сюжет
Бетти, дочь миллионера, хочет выйти замуж за бедного Жана против воли отца. Она убегает во Францию, где живет в роскоши на деньги от отцовского предприятия – производства шампанского. Чтобы проучить непослушную дочь, миллионер сообщает ей о своем банкротстве. Теперь Бетти придется самой иска�ть средства к существованию. Девушка устраивается на работу в ночной клуб…
Шампанское смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Альфред
Хичкок
- ББАктриса
Бетти
Бальфур
- ЖБАктёр
Жан
Браден
- ФфАктёр
Фердинанд
фон Альтен
- ГХАктёр
Гордон
Харкер
- АДАктёр
Александр
Д’Арси
- ВГАктриса
Вивиан
Гибсон
- КХАктёр
Клиффорд
Хизерли
- КХАктёр
Клод
Халберт
- ХДАктриса
Ханна
Джонс
- ФКАктриса
Филлис
Констэм
- Сценарист
Альфред
Хичкок
- ЭССценарист
Элиот
Стэннард
- УССценарист
Уолтер
С. Майкрофт