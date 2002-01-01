Шаманы пустыни
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Шаманы пустыни

Шаманы пустыни (фильм, 2002) смотреть онлайн

7.62002, Desert Saints
Боевики, Триллеры84 мин18+

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Сюжет

Спустя 15 лет напряженных поисков ФБР выходит на след загадочного наемного убийцы, на счету которого свыше сотни высокопоставленных и тщательно охраняемых жертв. Выполнив очередной заказ, Артур Бэнкс всегда без всяких сожалений избавляется от своего напарника и мгновенно исчезает.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Мелодрамы, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb