Шаманы пустыни (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Спустя 15 лет напряженных поисков ФБР выходит на след загадочного наемного убийцы, на счету которого свыше сотни высокопоставленных и тщательно охраняемых жертв. Выполнив очередной заказ, Артур Бэнкс всегда без всяких сожалений избавляется от своего напарника и мгновенно исчезает.



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