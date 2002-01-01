Шаманы пустыни (фильм, 2002) смотреть онлайн
7.62002, Desert Saints
Боевики, Триллеры84 мин18+
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Сюжет
Спустя 15 лет напряженных поисков ФБР выходит на след загадочного наемного убийцы, на счету которого свыше сотни высокопоставленных и тщательно охраняемых жертв. Выполнив очередной заказ, Артур Бэнкс всегда без всяких сожалений избавляется от своего напарника и мгновенно исчезает.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb