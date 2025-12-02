Фильм Шаман

О фильме
Старик-шаман просит духов отпустить его. Он всю жизнь служил людям, которые требовали исполнить их желания — порой глупые, ничтожные и причиняющие зло другим.
Никто ни разу не спросил его о богах, о смысле жизни, о том, почему люди страдают. Шаман разочарован в людях — в их алчности, злобе, мещанстве и низости. Он устал. Но за все надо платить — как алчущим славы, денег, власти и чужих мужей, так и шаману, который вынужден быть проводником между людьми и духами. И плата за уход от служения — смерть.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ММРежиссёр
Михаил
Мерзликин
- ЮМАктёр
Юрий
Майнагашев
- ЛОАктриса
Ляна
Ондур
- Актриса
Марина
Федункив
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- АМАктёр
Амаду
Мамадаков
- АААктриса
Ананке
Арейру
- ЯМАктриса
Янина
Мелехова
- АЗАктёр
Антон
Зацепин
- АТАктриса
Анастасия
Теплинская
- АГСценарист
Анна
Гурина
- ВКПродюсер
Владислав
Кафеев
- ММПродюсер
Михаил
Мерзликин
- ДЛПродюсер
Денис
Лафанов
- ВНПродюсер
Василий
Нелюбин
- ГБМонтажёр
Георгий
Борчиков
- АГМонтажёр
Александр
Гаврилов
- СГОператор
Сэйф
Гаалул
- АККомпозитор
Алексей
Кичеев