Фильм Шаман

2024, Шаман
Ужасы18+
Старик-шаман просит духов отпустить его. Он всю жизнь служил людям, которые требовали исполнить их желания — порой глупые, ничтожные и причиняющие зло другим.
Никто ни разу не спросил его о богах, о смысле жизни, о том, почему люди страдают. Шаман разочарован в людях — в их алчности, злобе, мещанстве и низости. Он устал. Но за все надо платить — как алчущим славы, денег, власти и чужих мужей, так и шаману, который вынужден быть проводником между людьми и духами. И плата за уход от служения — смерть.

Россия
Ужасы
Full HD

6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

