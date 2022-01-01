Шахматы: Русская партия (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Несколько шахматистов разных уровней и возрастов идут навстречу новым испытаниям, и для каждого они свои. Документальный проект, призванный показать мир уникального спорта изнутри.



Ш�ахматы уже давно не просто игра, а постоянное напряжение и противостояние — с противниками и с самим собой. Савва Ветохин еще совсем школьник, но уже покоряет чемпионаты, где играют гроссмейстеры. Андрей Есипенко рано достиг успеха, обыграв чемпиона мира Магнуса Карлсена, и теперь старается держаться на вершинах турнирных таблиц. Мировая звезда Ян Непомнящий готовится к очередному матчу на высшем уровне. Эти и другие герои переживают победы и поражения перед объективами камер.



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