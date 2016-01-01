SEX DOLL (фильм, 2016) смотреть онлайн
6.52016, Sex Doll
Триллеры98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Место действия современной сказки о любви — темная сторона Лондона, своеобразный мир высококлассных девушек легкого поведения. Вирджиния — молодая, невероятно красивая и независимая француженка. Трудится она много и самоотверженно: проводит дни и ночи с состоятельными мужчинами за больши�е деньги. Вирджиния сумела заслужить уважение в своей совершенно аморальной среде. Карьера шла в гору, пока она не встретила его. Руперт — юный и дерзкий. Он по-настоящему влюбляется, закрыв глаза на сомнительную репутацию новой подруги. Его цель — спасти Вирджинию от унижения, опасности и презрения, ставших для нее нормой.
SEX DOLL смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаФранция, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыТриллеры
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb