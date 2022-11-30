Сетчатка
Wink
Фильмы
Сетчатка

Сетчатка (фильм, 2017) смотреть онлайн

5.02017, Retina
Триллер, Драма87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Эйприл участвует в медицинском эксперименте, однако попадает в беду, которое стирает грань между ее сознанием и реальностью.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.8 IMDb