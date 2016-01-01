Сеть (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бедный рыбак Нам Чхор-у с женой и дочерью живёт на северном берегу реки, которая разделяет Северную и Южную Кореи. У него есть специальный допуск на ловлю рыбы в пограничной зоне, и все пограничники ему доверяют: Нам никогда не пересекает водную границу. Однажды мотор его лодки ломается, и рыбака уносит к другому берегу, где он оказывается в руках южнокорейских спецслужб. Нама то подвергают жестоким допросам, чтобы выбить из него признание в шпионаже, то соблазняют прелестями жизни на Юге, чтобы сделать из него образцово-показательного перебежчика. Но всё, чего хочет Нам — это вернуться домой, где его ждёт семья и ещё более жестокие спецслужбы КНДР.



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