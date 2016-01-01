Сеть (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Бедный рыбак Нам Чхор-у с женой и дочерью живёт на северном берегу реки, которая разделяет Северную и Южную Кореи. У него есть специальный допуск на ловлю рыбы в пограничной зоне, и все пограничники ему доверяют: Нам никогда не пересекает водную границу. Однажды мотор его лодки ломается, и рыбака уносит к другому берегу, где он оказывается в руках южнокорейских спецслужб. Нама то подвергают жестоким допросам, чтобы выбить из него признание в шпионаже, то соблазняют прелестями жизни на Юге, чтобы сделать из него образцово-показательного перебежчика. Но всё, чего хочет Нам — это вернуться домой, где его ждёт семья и ещё более жестокие спецслужбы КНДР.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- ККРежиссёр
Ким
Ки Дук
- РСАктёр
Рю
Сын-бом
- Актёр
Ли
Вон-гын
- КЁАктёр
Ким
Ён-мин
- ЧГАктёр
Чхве
Гви-хва
- СМАктёр
Сон
Мин-сок
- ЧДАктёр
Чо
Джэ-рён
- АДАктриса
Ан
Джи-хе
- ЛНАктриса
Ли
На-ра
- ЛСАктёр
Ли
Соль-гу
- ЧХАктриса
Чон
Ха-дам
- ПЧАктёр
Пак
Чи-иль
- КСАктриса
Ким
Су-ан
- ХДАктёр
Хо
Джун-сок
- ЯХАктёр
Ян
Хён-мин
- КТАктёр
Ким
Тхэ-хан
- ККСценарист
Ким
Ки Дук
- КСПродюсер
Ким
Сун-мо
- ККПродюсер
Ким
Ки Дук
- ККОператор
Ким
Ки Дук