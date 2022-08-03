Съесть слона
Wink
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Съесть слона
2020, Съесть слона
Документальный, Комедия64 мин6+

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Съесть слона (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Маше 19 лет, и она мечтает стать актрисой, но ей сложно побороть свою застенчивость. Однако мечта способна толкать человека на удивительные поступки. Маша попадает в инклюзивный театр «ВзаимоДействие», где каждому актеру с синдромом Дауна находится подходящая роль в новой постановке. Теперь уже все вместе они мечтают создать яркий красивый спектакль и поехать на гастроли за границу.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Документальный
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.2 IMDb