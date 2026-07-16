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Wink
Фильмы
Сержант Икс
Актёры и съёмочная группа фильма «Сержант Икс»
Актёры и съёмочная группа фильма «Сержант Икс»
Режиссёры
Владимир Стрижевский
Режиссёр
Актёры
Иван Мозжухин
Актёр
Сьюзи Вернон
Suzy Vernon
Актриса
Труде фон Моло
Trude von Molo
Актриса
Петер Фосс
Peter Voß
Актёр
Леон Куртуа
Léon Courtois
Актёр
Георг Аугуст Кох
Georg August Koch
Актёр
Сценаристы
Владимир Стрижевский
Сценарист
Симон Гантийон
Simon Gantillon
Сценарист
Художники
Александр Лошакофф
Alexandre Lochakoff
Художник