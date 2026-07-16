Wink
Фильмы
Сержант Икс
Актёры и съёмочная группа фильма «Сержант Икс»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сержант Икс»

Режиссёры

Владимир Стрижевский

Владимир Стрижевский

Режиссёр

Актёры

Иван Мозжухин

Иван Мозжухин

Актёр
Сьюзи Вернон

Сьюзи Вернон

Suzy Vernon
Актриса
Труде фон Моло

Труде фон Моло

Trude von Molo
Актриса
Петер Фосс

Петер Фосс

Peter Voß
Актёр
Леон Куртуа

Леон Куртуа

Léon Courtois
Актёр
Георг Аугуст Кох

Георг Аугуст Кох

Georg August Koch
Актёр

Сценаристы

Владимир Стрижевский

Владимир Стрижевский

Сценарист
Симон Гантийон

Симон Гантийон

Simon Gantillon
Сценарист

Художники

Александр Лошакофф

Александр Лошакофф

Alexandre Lochakoff
Художник