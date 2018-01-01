Wink
Серенада солнечной долины
Актёры и съёмочная группа фильма «Серенада солнечной долины»

Режиссёры

Х. Брюс Хамберстоун

H. Bruce Humberstone
Режиссёр

Актёры

Соня Хени

Sonja Henie
АктрисаKaren Benson
Джон Пейн

John Payne
АктёрTed Scott
Гленн Миллер

Glenn Miller
АктёрPhil Corey
Милтон Берл

Milton Berle
АктёрNifty Allen
Линн Бари

Lynn Bari
АктрисаVivian Dawn
Джоан Дэвис

Joan Davis
АктрисаMiss Carstairs
Николас Бразерс

The Nicholas Brothers
АктёрSpecialty
Уильям Б. Дэвидсон

William B. Davidson
АктёрMurray
Дороти Дэндридж

Dorothy Dandridge
АктрисаSpecialty
Альмира Сешнс

Almira Sessions
АктрисаNurse
Мэл Руик

Mel Ruick
АктёрBand Leader
Ральф Данн

Ralph Dunn
АктёрCustoms Officer

Сценаристы

Роберт Эллис

Robert Ellis
Сценарист
Хелен Логан

Helen Logan
Сценарист
Берт Грэнет

Bert Granet
Сценарист
Милтон Спелинг

Milton Sperling
Сценарист

Продюсеры

Милтон Спелинг

Milton Sperling
Продюсер
Дэррил Ф. Занук

Darryl F. Zanuck
Продюсер

Художники

Льюис Х. Кребер

Lewis H. Creber
Художник
Трэвис Бэнтон

Travis Banton
Художник