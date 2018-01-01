Актёры и съёмочная группа фильма «Серенада солнечной долины»

WinkФильмыСеренада солнечной долиныАктёры и съёмочная группа фильма «Серенада солнечной долины»
Актёры
АктрисаKaren Benson
Соня ХениSonja Henie
АктёрTed Scott
Джон ПейнJohn Payne
АктёрPhil Corey
Гленн МиллерGlenn Miller
АктёрNifty Allen
Милтон БерлMilton Berle
АктрисаVivian Dawn
Линн БариLynn Bari
АктрисаMiss Carstairs
Джоан ДэвисJoan Davis
АктёрSpecialty
Николас БразерсThe Nicholas Brothers
АктёрMurray
Уильям Б. ДэвидсонWilliam B. Davidson
АктрисаSpecialty
Дороти ДэндриджDorothy Dandridge
АктрисаNurse
Альмира СешнсAlmira Sessions
АктёрBand Leader
Мэл РуикMel Ruick
АктёрCustoms Officer