Серенада солнечной долины
Wink
Фильмы
Серенада солнечной долины
9.01941, Sun Valley Serenade
Комедия82 мин6+

Серенада солнечной долины (фильм, 1941) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Мистер Морри, владелец горнолыжного курорта ввеликолепной солнечной долине, ищет длянового сезона модный джазовый оркестр сименем.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Серенада солнечной долины»